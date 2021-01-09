CHP lideri Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu, bir annenin en büyük dramının çocuğunu yatağa aç yatırması olduğunu ifade ederek, "Çok sık ifade ederim; bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her anne çocuğunun karnını doyursun ve her anne çocuğu ile beraber huzur içinde evinde yaşayabilsin. Ama evlerde dram var; biliyorum, acılar var, yoksulluk var; biliyorum. Ama bunları aşmak hepimizin elinde olan bir şey, aslında bunları aşabiliriz; Türkiye zengin bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke. Hepinizin sorunu üç aşağı beş yukarı aynı, hepiniz Türkiye coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bazılarının 1 çocuğu var bazılarının 2 çocuğu var, üniversiteden mezunlar ve onlar da işsiz. Yani dramı sadece siz değil aslında dramı bütün aile yaşıyor bir anlamda. Sizler güç birliği yapabilirsiniz" dedi.

'İNSANCA BİR DÜZEN KURMAK ZORUNDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınların sorunlarını dile getireceklerini vurgulayarak, "Ben size bir söz veriyorum; sizin sorunlarınızı Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getireceğiz, ben de dile getireceğim, arkadaşlarım da dile getirecekler. Ben bu ülkede garibanların, kendisini kimsesiz hissedenlerin sözcüsü olmak istiyorum. Beylerin, paşaların sözcüleri var zaten. Beylerin paşaların bir sorunu da yok zaten. Çocuklarınız işsiz. Siz iş bulamıyorsunuz; ama milletvekili emekli aylığı, bilmem ne bankasının yönetim kurulu üyeliği; 5 yerden en az 10 bin lira aylık alıyorlar. Bir yerden değil 5 yerden alıyorlar; yine de doymuyorlar. Bunlara son vermemiz lazım artık. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım artık, bu düzeni değiştirmek zorundayız. İnsanca bir düzen kurmak zorundayız. Sağır kulakların duyması lazım; benim görevim de o sağır kulaklara sizin feryadınızı aktarmak" diye konuştu.