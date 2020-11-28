CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kurulmalı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam geldiği Adana 'da bugün ilk olarak erkek şiddeti nedeniyle hayatlarını kaybeden kadınların aileleriyle görüştü. Daha sonra partisinin il ve ilçe yönetimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Adana Tabipler Odası yetkilileriyle de görüştü. Babası vefat eden CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı 'nın Adana'daki evine taziye ziyaretinde bulunup, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Tiyatro Salonu'nda esnafla buluştu.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında pandemi sürecinde esnafın sorunun çözülmediğini öne sürdü. Türkiye'de esnafın korunması için beklentilerini ve sorunlarını dinlemek ve beklentilerine cevap vermek zorunda olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Benim konuştuğum esnaf arkadaşlar bize şunu söylüyorlar; 'Bazen sorunumuz çıkıyor başvuracak yer bulamıyoruz. Hangi bakanlık bizimle ilgileniyor?' Sorunun çözümünde makro açıdan baktığımızda, Türkiye genelinde baktığımızda bir esnaf bakanlığının kesinlikle kurulması lazım. Bunu her yerde söyledim, kesinlikle kurulması lazım. Sanayi Bakanlığı Turizm Bakanlığı var. Esnaf bakanlığı niye yok?” diye konuştu.

Esnafın devlet tarafından korunması için anayasada düzenleme olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın doğrudan doğruya derdini anlatabileceği çözmediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun. Böyle bir şey yok. Bütün esnaflardan isteğim, sorununuzu önce bu bağlamda dile getirin. Derdimizi anlatacak bir makam olmalı, bakanlık olmalı, benim derdimi bilmeli" ifadelerini kullandı.

'STOPAJ VERGİSİNİN KALKMASI LAZIM'

Stopaj vergisine itiraz ettiklerini ve düşürüldüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stopaj vergisinin kalkması lazım. Allah aşkına sizin spotaj vergisiyle ne ilginiz var? Dükkanı kiralamışsınız, zaten dükkan sahibi götürüyor Maliye'ye gayrimenkul sermaye iradı beyanında bulunuyor. Ama dükkan sahibi ben vergiye karışmam diyor. Yük kimin sırtında kalıyor? Kanuna uygun olmayan yük esnafın sırtında kalıyor. Zaten bu adam bunun vergisini verecek, mülk sahibine ikinci bir avantaj sağlıyorsunuz. Çünkü sizin ödediğiniz vergi o ayrıca hesapladığı vergiden düşüyor. Mülk sahibine sizin sırtınızdan bir avantaj daha getiriyor. Kaldırın bunu kardeşim, niye kaldırmıyorsunuz? Vergi hiç azalmayacak, çünkü kaç lira kira ödendiyse gayrimenkul sermaye iradı, beyanı gelir vergisi beyannamesini verecek. Onun da vergisini ödeyecek zaten. Zaten imzalamışsınız. Siz ödüyorsunuz vergiyi, o toplam ödenen vergiden düşüyor ben ödedim diye. Aslında vergi ödeyen sizsiniz."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği açılışa katılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi’nin 530 kişilik Atatürk Öğrenci Evleri, Yüzüncüyıl Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevleri Gülen Yüzler Semt Kreşi, Kadın Kooperatifi, 4 yeni parkın açılışı ile Adana Lezzetleri Çarşısı, Müslüm Baba Parkı, Mola Evi, Mahfesığmaz Semt Kreşi, Adana Koop Kapalı Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Emekli Dinlenme Evi’nin temel atma törenine katıldı. Atatürk Öğrenci Evi’nde pandemi kuralları dikkate alınarak halka açık düzenlenen törende ilk olarak sahnede kurulmuş sinevizyonda açılışı yapılacak projeleri tanıtan video gösterimi yapıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kürsüye çıkarak projeler hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Adana’ya verdiği değerden dolayı teşekkür etti. Ardından konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her iki belediye başkanını da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

'GÜN BİRLİKTE YÜRÜME GÜNÜDÜR'

Kılıçdaroğlu, ülkede sorunların olduğunu, önümüzdeki seçimlerin salt bir siyasi parti seçimi olmadığını belirtirken, "Hepimiz aynı kaygıları yaşıyoruz. Size sözümüz var. Önümüzdeki seçimler salt bir siyasi parti seçimi değil. Demokrasiyle yan yana olan ile karşısında olanın seçimidir. Demokrasiden yana, harcanan her kuruşun hesabını verenlerle millete hesap vermekten uzak duranların seçimidir. Demokrasi bir yaşam biçimidir. Sevdikleri için vermesinler oy, ben yanlış yaptığımda her alanda eleştirebilirler. Bu hakkı getirdiğim için oy istiyorum. Belediyeler bunun göstergesidir.

Halka hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm engelleri aşıp görevini yerine getiriyor. İktidar da aynı şekilde olacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Her yanlışın farkındayız. Türkiye yönetilmiyor, savruşuyor. Kaynaklar birilerine peşkeş çekiliyor. Gün birlikte yürüme günüdür" dedi.

'BÖCEK İLE GÖRÜŞTÜM GÖREVİNE DÖNECEK'