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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısını kınadı

DHA |  04 Ekim 2020 Pazar - 17:44 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 17:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik sivilleri hedef alan saldırısını kınadı.


CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısını kınadı. CHP lideri Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistanın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycanın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum" dedi.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu ermenistan
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