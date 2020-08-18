CHP lideri bombayı patlattı; cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili sözleri Ankara gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar" sözleri tartışma konusu oldu. Bu açıklamaların Cumhurbaşkanı adaylığı hesaplarını da karıştırdığı belirtiliyor.

Ankara'nın gündemi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları... Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan 'CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine bombayı patlattı' başlıklı yazısında süneci özetledi ve şunları yazdı:

Kılıçdaroğlu’nun yeni bombasını şu iki cümle ile özetlemek mümkün:

Abdullah Gül’den korkuyorlar mı?

İKİ: Korkmasalar bu kadar gündeme getirmezler.

Bu iki saptama karşısında insan...

Ya saçını başını yolar. Ya da kahkahalarla güler. Ortası yok.

Siyaset dâhisi, seçim allamesi, analizciler kralı falan olmaya gerek yok.

Siyaseti orta/alt seviyede gözlemleyen herhangi bir vatandaş bile...

Tayyip Erdoğan’ın rahatlıkta kazanacağını “şakkadanak” görür.

Yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki...

Birileri Kemal Kılıçdaroğlu’nu şuna inandırmış:

Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali bile AK Parti’nin ödünü patlatıyor.

Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu açısından iki büyük vahamet söz konusu:

BİRİNCİ VAHAMET: Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafında AK Parti’nin Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali karşısında ödünün koptuğunu söyleyen ve buna Kılıçdaroğlu’nu ikna edebilen tipler var.

İKİNCİ VAHAMET: Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklı, Abdullah Gül’ün aday olma ihtimalinin belirmesi karşısında bile AK Parti’nin ödünün koptuğuna yatıyor. Bunun böyle olduğuna samimiyetle inanıyor.

Kılıçdaroğlu açısından hangisi daha vahimdir?

Birincisi mi?

İkincisi mi?

Valla ben bir seçim yapamadım.

ASIL KORKAN KİM?

AK Partililerin Abdullah Gül’ün aday olma ihtimalinden korkmaları için akıllarını peynir ekmekle yemiş olmaları lazım.

AK Parti’nin Gül’ün adaylığından korkması, siyasi realiteye uygun değil.

Ama Gül’ün adaylığından acayip korkan bir kesim var:

CHP’liler!

Daha doğrusu CHP tabanı.

Onların korkusu da Abdullah Gül korkusundan ziyade şöyle bir korku:

“Eyvah! Galiba bizim genel başkan son anda Abdullah Gül’ü aday olarak ortaya sürecek” korkusu...

Abdullah Gül’den korkuyorlar mı

GÜL ADAY OLURSA

- Tayyip Erdoğan rahat bir nefes alır.

- AK Parti’de düğün dernek kurulur.

- Muharrem İnce’nin haklılığı kanıtlanmış olur.

- CHP kaynar da kaynar.

- Bazı CHP’liler tepki olarak Tayyip Erdoğan’a oy bile verebilirler.

- Ekmeleddin Bey bir kez daha yâd edilir.

HESAPLAR KARIŞTI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar” sözlerinin siyaset teki yansımasını ve Cumhurbaşkanlığı hesaplarını yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na “Aklınızdan cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi?” diye soruyor. Kılıçdaroğlu, tabii ki “Hiç aklımdan çıkmıyor ki” diye yanıt vermiyor. Ama “Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayımız değil” de demiyor. Tam aksine, Gül’ü ima ederek “Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar” diyor.

Bu durumda, “Erdoğan’ın eski arkadaşını Cumhurbaşkanı yapmak nasıl bir iktidar” çıkışını yapan Muharrem İnce haksız mı?

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’dü. Gül planını Meral Akşener bozmuştu. Çünkü kendisi adaydı. 2023 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olduğu anlaşılıyor. Ancak CHP içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri seslendiriliyor. Bir de Muharrem İnce aktörü var tabii.

AKŞENER FAKTÖRÜ

Tüm hesaplar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine göre yapılırken, göz ardı edilen bir nokta var. Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yaptı. Bu davete Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir şekilde destek verdi. Ancak Meral Akşener bu kozu değerlendirip ‘cumhur ittifakı’ ile ‘millet ittifakı’ arasında kilit bir rol üstlenmesi gerekirken tam aksine sert bir şekilde karşı çıktı. Hatta “Başıma silah dayasalar mümkün değil” dedi. Akşener’in neden bu denli sert tepki gösterdiğini anlamak için kulislere kulak kabarttım.

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meral Akşener, cumhur ittifakına geçtiği takdirde cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçmesi gerekecek. Ancak millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. “Bahçeli ve Erdoğan’ın davetiyle eli daha da güçlendi. Akşener, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olma fırsatını yakaladı. En azından kendisi olmasa da istediği ismi aday yapma gücüne kavuştu” denildi.Kemal Bey’in Abdullah Gül’ü düşündüğü kadar Meral Akşener faktörünü de aklında tutması gerekecek.