CHP milletvekili Özgür Karabat’ın ‘ilişki görüntüleri’ iddiasıyla şantaja uğradığı ortaya çıktı. Tutuklanan dört şüpheliden CHP üyesi Aynur D. E., Karabat’la birlikte olduğunu savundu, şantaj iddiasını reddetti.

CHP’li vekile kameralı şantaj, kendisini böyle savundu.İddiaya göre CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partinin Çekmeköy ilçesi üyesi Aynur D.E. ile bir dernek toplantısında tanıştı. Aynur D. E., Karabat’tan 2019 yerel seçimlerinde kendisini ilçe belediye meclis üyesi yapmasını istedi ve aday adayı başvurusunda bulundu. Daha sonra ikisi Aynur D.E.’nin evinde buluşmaya başladı.

İddiaya göre Aynur D. E., belediye meclis üyesi adayı seçilemeyince Karabat’a, “Elimde görüntülerin var” diyerek şantaja başladı. Aynur D. E. ile hareket eden 2019 yerel seçimlerinde CHP Arnavutköy belediye başkan aday adayı Cahit A., Karabat’ı arayarak önce 10 milyon TL istedi. Bir yanıt alamayan Cahit A. aramalara devam ederek bu parayı 3 milyon TL’ye düşürdü.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre şantaj telefonlarının devam etmesi üzerine Karabat, Eylül 2020’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada şüpheliler Aynur D. E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B.’ye ulaşıldı. Kıbrıs ’ta olduğu tespit edilen ve Interpol aracılığıyla yakalanıp sınır dışı edilen Cahit A., Türkiye’ye getirildi, kardeşi Ahmet A., eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B. de gözaltına alındı.

KAMERA APARATLARI

Aynur D. E.’nin evinde yapılan aramada, yatak odasındaki duman sensörünün içinde kamera aparatları ele geçirildi. Aynur D. E. ifadesinde, Karabat ile ilişkisini olduğunu söyledi, aparatları ise “Gelip gidenler için” diye açıkladı. Cahit A., ve Erdoğan B. iddiaları reddetti. İstanbul 11’inci Sulh Ceza Hâkimliği 4 şüpheliyi ‘zincirleme şantaj’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’den tutukladı.

KARABAT SOYLU’DAN YARDIM İSTEMİŞ

Şantaja boyun eğmeyen Karabat’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istediği öğrenildi. Daha sonra Soylu konuyla ilgili olarak harekete geçti ve Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a, CHP Çekmeköy eski İlçe Başkanı Erdoğan B. ile birlikte görüntü karşılığı şantaj yaparak 10 milyon lira istediği öne sürülen CHP üyesi Aynur D. E., partiden ihraç edildi. Şantaj olayının şüphelilerinden Erdoğan B. de 2014-2015 arasında CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptı. İstifa etti ve Demokrat Parti Çekmeköy meclis üyesi oldu. Bir yıl önce oradan da istifa etti.

'ŞANTAJ MESAJLARI'

Tutuklama gerekçesinde, Cahit A.’nın dijital materyalleri Aynur D. E.’den teslim aldığı, şüpheli Erdoğan B.’nin de müşteki Karabat üzerinde baskıyı arttırmak amacıyla konuyu haberleştirmenin alt yapısını hazırladığı iddia edildi. Erdoğan B.’nin, Karabat’a gönderdiği şantaj içerikli ve fotoğraflı mesajları önce Aynur D. E.’ye gönderip şakalaştıkları belirtildi.