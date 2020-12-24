CHP'li vekil Meclis'e tabutla gelerek basın açıklaması yaptı

CHP'li Topal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısına Hatay 'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek için tabut maketi getirdi.

Elindeki kırmızı beyaz karanfilleri de tabutun üzerine bırakan Topal, "Böyle bir tabutla gelmek istemezdim ama zorunda kaldım" dedi. Seçim bölgesinde artan koronavirüs salgınına dikkat çeken Topal, Hatay'ı, Çin'in Vuhan kentine benzetti. Çin hükümetinin Vuhan için uyguladığı olağanüstü tedbirlerin Hatay için de uygulanmasını isteyen Topal, Türkiye'de başka bir kentte bu kadar vaka artışı olmadığını öne sürdü.

'HALK KARANTİNA UYGULANSIN İSTİYOR'