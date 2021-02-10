CHP'li Öztrak: Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var

CHP Ekonomi Masası üyeleri, Ankara 'da Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yönetimi, ilgili sivil toplum kuruşlarının yöneticileri ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının ardından CHP'li Öztrak açıklamada bulundu. Öztrak, CHP olarak pandemi döneminde esnafların sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözüm önerilerini geliştirdiklerini söyledi. Öztral, "Çözüm önerileri sunuyoruz ama bunu yaparken esnaflarımızla konuşmadan yapmıyoruz. Esnaflarımızın görüşlerini alıyoruz. Bu çerçevede bizde kendi bakış açımızdan görüşlerimizi onlara aktarıyoruz" dedi.

'ADETA DÜNYA SAVAŞI GİBİ'

Öztrak, pandemi döneminde esnafın ekonomik anlamda bazı sorunlar yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle şuan da ziyaret ettiğimiz federasyonun mensubu olan esnaflar bu pandemi sürecinde en çok zararı gören esnaflar. Burada 2 milyon çalışandan bahsediyoruz. Yaklaşık 80 bin işletme fakat buna kafeteryaları da kattığımız zaman 110 bine varan bir sayıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yan sektörlerine yapılan etkiye de baktığımız zaman 4 ila 6 milyon kişi arasındaki kişiyi etkileyen bir sıkıntı söz konusu. Bu pandemi süreci adeta dünya savaşı gibi. Geçen dünya savaşında kendi varlıklarını en iyi koruyarak çıkan ülkeler daha sonraki süreçte en başarılı olan ülkelerdir. Hep fırsatlardan bahsediyoruz. Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var ama bu fırsatları yakalayabilmesi için başta esnafı olmak üzere şuanda üreten tüm kesimlerine sahip çıkması lazım."