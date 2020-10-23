CHP'li Öztrak'tan 'grip aşısı' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Aşı olmaya hak kazananlar bunu e-nabız üzerinden öğreniyor. Bunu yaparken bir risk belirleme sistemi kullanılıyormuş. Aşıyı ancak puanı tutanlar yaptırabilecekmiş. Ama vatandaş bu puanı nasıl tutturacağını bilmiyor" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de aylardır grip aşısının konuşulduğunu belirten Öztrak, "Koronavirüs salgınında, kronik hasta ve yaşlılar önemli bir risk grubu, grip aşısı olmaları önemli. Ama ithal edilen aşı sayısı sınırlı. Aşı olmaya hak kazananlar bunu e-nabız üzerinden öğreniyor. Bunu yaparken bir risk belirleme sistemi kullanılıyorlarmış. Aşıyı ancak puanı tutanlar yaptırabilecekmiş. Ama vatandaş bu puanı nasıl tutturacağını bilmiyor.

72 yaşında bir vatandaşımız, 'Ben bypasslıyım, tansiyon hastasıyım, geçen sene menenjit oldum, 4 tane raporlu ilacım var, eşim tansiyon hastası, 5 tane raporlu ilacı var' diyor; ama puanı tutmuyor. Anlaşılan yaşlı olmanız ya da kronik hastalığınız olması grip aşısına ulaşmak için yetmiyor. Şekerin varsa, gözüne vurmuş olacak ya da bir tarafınıza inme inecek. Ancak o zaman aşı bulabileceksiniz. O da belki. Özetle bu aşı işi tam bir kaosa dönmüş durumda’" diye konuştu.

'SORUMLULAR BULUNMALIDIR'

"Merkez Bankası piyasaya anlatılan hikayeye uymadı. Beklenen politika faizi artışını yapmadı, faizi sabit bıraktı. Dolar 7.98'e fırladı. Dolar başına 20 kuruş artış. Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce 10 bin dolar satın alan birine, oturduğu yerde 1.5 saatte 2 bin TL kazandırdı. Şimdi soruyorum, 'Merkez Bankası faiz artıracak' haberini fısıldayan kimdi? Neden Merkez Bankası ve diğer düzenleyici denetleyici kurumlar bu manipülasyona göz yumdu? Özellikle Perşembe sabahı, Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce kimler döviz aldı? Önce manipülasyon yapıp, dolar kurunu düşüren, sonra kur yükselince oturduğu yerden iki tane tuşa basarak, voleyi vuranlar kim? Bu manipülasyonun sorumluları derhal bulunmalıdır."