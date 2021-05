CHP'li Öztrak: HDP, Millet İttifakı'nın ortağı değildir

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında, CHP' Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İsrail 'in Filistin lilere yönelik şiddetinin bayramda da sürdüğünü belirterek, "Gazze'de yaşananlar hepimizin, dünyada haktan, hukuktan yana olan herkesin kalbini parçaladı. Bölgede kadın ve çocuklar başta olmak üzere yaşanan sivil can kayıpları dehşet verici boyutlara ulaştı. Bu, çok büyük bir insanlık dramıdır. Filistin, Ortadoğu 'nun kanayan yarasıdır. Bu yaranın kapanmasının formülü ise bellidir; 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm. Bu sağlanmadan ne İsrail ve Filistin ne de bölge huzura kavuşabilir. Biz bir kez daha İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını kınıyor; Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Bölgenin bir an evvel barışa kavuşmasını istiyoruz" dedi.