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CHP'li milletvekili Oğuz Kaan Salıcı koronavirüse yakalandı

19 Mart 2021 Cuma - 17:53 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 17:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yapyığı açıklamayla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salıcı, "Maalesef covid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim, şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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CHP Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya Covid-19
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