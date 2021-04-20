CHP'li Kaftancıoğlu'nun Aylan bebek paylaşımına tepki yağdı!

Döviz rezervi tartışmalarıyla ilgili paylaşım yapan Kaftancıoğlu, Twitter 'da Suriye 'deki iç savaştan kaçarak Avrupa 'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum 'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeğin fotoğrafını da kullandı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımına hem siyasilerden hem de vatandaşlardan tepki yağdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır." ifadesini kullandı.

BAKAN GÜL: AYLAN BEBEĞİN RUHU, BU KÖTÜLÜĞÜ YENECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Kaftancıoğlu'na ''Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek...'' sözleriyle tepki gösterdi.

BAKAN SELÇUK: SİYASET BU DEĞİL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise tepkisini Twitter'da ''Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil'' sözleriyle gösterdi.