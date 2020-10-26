CHP'li ismin Trabzon paylaşımı büyük tepki çekti! İhraç ediliyor

"YIKILSIN TRABZON"

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, dün akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Twitter'daki 'ilaydaakilinc' adlı hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım paylaştı. Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandı. İlayda Kılınç'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda tepki aldı. Bunun üzerine İlayda Kılınç, paylaşımını kaldırdı. ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADI İlayda Kılınç, büyüyen tepkiler üzerine yine Twitter hesabından özür videosu yayınladı. Özür videosunda, "Tüm Trabzon halkından Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok çok özür diliyorum" diyen Kılınç, "Yapmış olduğum paylaşımın Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen benimle alakalıdır. Sorumluluk da sadece ve sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun bastırılmasında kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. Ve bu pişmanlığımı da tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok çok özür diliyorum. Bir daha da böyle bir paylaşımın söz konusu olamayacağı konusunda, yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum" dedi.

"İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILACAK"

Kaya, "Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanı'mızı aradım. İl başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti ve ilgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söyledi" dedi.

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ AYVAZOĞLUDAN TEPKİ

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi'ne uyararak, "İtler istiyor diye aslanlar ölmez. Trabzon da Türkiyedir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu tür için bir şeyler yapılmalı! Ey @herkesicinCHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzonu lekelerim sanmasın" paylaşımını yaptı.

TRABZON TÜRKİYENİN ÇİMENTOSUDUR

Kılınç'ın paylaşımına Trabzonlular da tepki gösterip, durumu kınadıklarını söylediler.

Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Fındıkçı, yapılan paylaşımın çok talihsiz olduğunu, özellikle bir anne adayı tarafından yapılmasının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Talihsiz bir açıklama. Biz birçok deplasmanlara gidiyoruz, dostluk yemekleri yiyoruz. Ama iş başka konulara gelince herkes bize sırtını dönüyor ve küfrediyor. Trabzon şehri Türkiyenin çimentosudur. Bu şehre insan aç gelse tok döner. Öyle bir şehrimiz var. O arkadaş konuşuyorken önce Trabzonu bilecek, sonra konuşacak. Trabzonu ağzına alırken herkes haddini bilecek. Trabzon vatan ını, milletini seven bir şehirdir. Bizim Fenerbahçe ile bir husumetimiz var ama hiçbir zaman yansın Kadıköy, yok olsun demedik. Sonuçta insanız, bu bir maç. Yenmek, yenilmek, berabere kalmak var. Bir maç var diye özellikle anne adayı bir kadının Trabzon halkı için bunları söylemesi bizi çok üzdü. Kendisi özür dilemiş ama bir şeyi bilinçli dedikten sonra özür dilemenin anlamı yok" dedi.

HERKES DİKKAT ETMELİ

Trabzonlu Muhammet Can, "Böyle bir paylaşımı ne şekilde olursa olsun, kim yaparsa yapsın kınıyorum. Büyük yanlış yapmışlar derken, Hasan Uz da Bir kişinin söylediğini topluma mal etmemek lazım ancak bunu söyleyenin ağzı ağız değil. Kendini bilmez birisi. Herkesin ağzını tutması, dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.

Bu tür paylaşımların düşmanlık tohumları ektiğini kaydeden Mustafa Alagöz," Özellikle konum sahibi insanların böyle paylaşımlar yapması hoş değil. Toplumu rencide edecek veya bir kesimin düşmanlığını kazanacak şeyler paylaşmamak gerekir. Paylaşımı okuyunca şaşırdım. Maç öncesi kulüp ve şehirler arasında hiçbir gerginlik yokken buna ne gerek vardı? Bu paylaşımlar düşmanlık tohumları eker gibi bir his uyandırıyor" dedi.

KADIN OLARAK O PAYLAŞIMI KINIYORUM