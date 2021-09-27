CHP'li isimden flaş tek aday açıklaması!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda, “Büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak. Millet İttifakı’nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi aday olmadığını ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı’nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir. Büyük olasılıkla ismi zikredilen doğal olarak önümüzdeki süreçte öne çıkan üç isim var, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş” dedi. Milliyet’in sorusunu yanıtlayan Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ’in “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım” açıklaması ve “cumhurbaşkanı adayı” konusunu değerlendirdi.

Tekin, özetle şunları söyledi:

AMAÇ SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK

Meral Hanım daha önce de aslında ifade etti, aday olmayacağını ifade etti ama şimdi zaten Millet İttifakı’nın bir araya gelişinin sebebi bu sistemi değiştirmek. Doğal olarak önümüzdeki süreçte seçimden sonra Millet İttifakı aynı zamanda bir sistemi değiştirecektir. Meral Hanım da ‘o sistem içerisinde görev düşerse başbakan adayı’ olduğunu ifade etti. Son derece doğal yani. Millet İttifakı siyasi partilerin bir araya gelişinin temel nedeni bu mevcut sistemi değiştirmek.

TEK ADAY