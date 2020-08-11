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CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım

DHA |  11 Ağustos 2020 Salı - 11:50 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 12:30

Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHPli Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi.


Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalovanın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu. İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.
 

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CHP Yeni parti Muharrem İnce
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