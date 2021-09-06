CHP'li il başkanına taciz soruşturması! Görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği iddiası ve ses kayıtlarının ortaya çıkması sonrası görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, iddiaya göre henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

SES KAYITLARI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olay anına ait olduğu öne sürülen ses kaydı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ses kaydında Oğuz'un kadına ahlaksız teklifte bulunduğu duyuluyor. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan videoda Oğuz'un kadına yönelik ısrarcı tavırları ise dikkat çekti.