CHP'li belediyede vurgun! Belgeler ortaya çıktı

CHP’li Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan ve Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman’ın “zimmet” suçunu işlediği gerekçesiyle sanık olduğu soruşturmada ilginç detaylar yer alıyor.

YALOVA BELEDİYESİ'NİN 20 MİLYON 739 BİN 664 TL'Sİ KAÇIRILMIŞ

İddianamede; 2014-2020 yılları arasında Yalova Belediyesi hesaplarından 555 İşlem (yevmiye) ile toplam 20.739.664,08 TL usulsüz ödeme yapıldığı, usulsüz ödeme yapılan şahısların Yalova Belediyesi'nde hiç bir hak ve alacağı olmadığına dikkat çekiliyor.

YALOVA BELEDİYESİ'NİN PARASI ZARFA KONULARAK KAÇIRILMIŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; yolsuzluğun belgesi sanıkların WhatsApp yazışmalarından tespit edildi.

Soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in; tutuklu yargılanan sekreteri Bahar Taşkömür'le yaptığı WhatsApp yazışmalarında Yalova Belediyesi'nin parasının zarfa konularak kaçırıldığını açıkça görülüyor.

YOLSUZLUĞUN FOTOĞRAFINI DA ÇEKMİŞLER!

Halit Güleç; WhatsApp'tan Bahar Taşkömür'e, paraların zarfa konulmasını ve zarfın üzerine Hakan Korkmaz yazılmasını istiyor. Bahar Taşkömür de, paraların konulduğu ve Hakan Korkmaz'ın isminin yazıldığı zarfın fotoğrafını Halit Güleç'e gönderiyor. Halit Güleç, Bahar Taşkömür'den Yalova Belediyesi'nin makam kapısına inmesini istiyor.

GÜLEÇ: "PARALARI ZARFA KOY, ZARFA HAKAN KORKMAZ YAZ VE MAKAM KAPISINA İN"

18 Mart 2019 tarihinde Halit Güleç ve Bahar Taşkömür arasında yapılan Whatsapp görüşmesinde şu ifadeler geçiyor:

• Halit GÜLEÇ: "Makam kapısına in"

• Halit GÜLEÇ: "Para vereceğim"

• Halit GÜLEÇ: "Zarfa koy"

• Halit GÜLEÇ: "Hakan Korkmaz yaz"

• Halit GÜLEÇ: "Bir yandan da aşağıya in"

• Halit GÜLEÇ: " Zarfı"

• Halit GÜLEÇ: " Dilek'lere bırak"

• Halit GÜLEÇ: " Hadi canım"

• Halit GÜLEÇ: " Yanımda Ferhat var bir şey sorma o bilmesin kime verileceğini"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Tamam"

• Halit GÜLEÇ: "Geldik"

• Halit GÜLEÇ: "Yasemin'e ve ya Dilek'e bırak"

• Halit GÜLEÇ: "Hakan Korkmaz"

• Halit GÜLEÇ: "Yaz"

• Halit GÜLEÇ: "Alır birazdan"

İddianamede; Bahar Taşkömür tarafından gönderilen fotoğrafta üzerinde "Hakan Korkmaz" yazılı bir zarf olduğunun tespit edildiğine dikkat çekiyor

GÜLEÇ: ELLİLİKLERDEN KOY, KORUMA AYHAN'A VER"

20 Nisan 2018 tarihinde Halit Güleç ve Bahar Taşkömür arasında yapılan Whatsapp görüşmesinde şu ifadeler geçiyor:

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Yüzlüklerden mi verecektim koruma Ayhan'a"

• Halit GÜLEÇ: "Elliliklerden"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Ok"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Kaçta gelsinler"

• Halit GÜLEÇ: "Hemen"

• Bahar TAŞKÖMÜR: " Ok"

• Bahar TAŞKÖMÜR: " Geliyorlar"

• Bahar TAŞKÖMÜR: " Geldi Ayşim Hanım"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "2375 ödemeler 3000 koruma Ayhan ok"

TAŞKÖMÜR: "8 VARDI, 2 DE BENDEKİLERDEN KOYDUM 10"

2 Ağustos 2018 tarihinde Halit Güleç ve Bahar Taşkömür arasında yapılan Whatsapp görüşmesinde; şu ifadeler geçiyor:

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Ferhat'la yolluyorum"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "8 vardı, 2 de bendekilerden koydum 10"

• Halit GÜLEÇ: "Sana lazım değil mi?"

• Halit GÜLEÇ: "Bana sekiz yeter"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Olsun"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Gönderdim"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Bize yeter"

GÜLEÇ: "REŞAT PARA VERECEKTİ"

3 Nisan 2019 günü Halit Güleç ve Bahar Taşkömür arasında yapılan Whatsapp görüşmesinde şu ifadeler yer alıyor:

• Halit GÜLEÇ: "Reşat para verecekti"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Hımmm bana mı yerinde yok"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Sorayım"

• Halit GÜLEÇ: "Evet"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Daha yok"• Bahar TAŞKÖMÜR: "Ayarlamaya çalışıyom diyo"

• Halit GÜLEÇ: "Verecem beşbuçukta yerine"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Reşat görüşçekti"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Verdik"

TAŞKÖMÜR: "BURHAN ÇINGAY GELDİ. PARAYI VERİYOR"

3 Nisan 2019 tarihinde Halit Güleç ve Bahar Taşkömür arasında yapılan Whatsapp görüşmesinde şu ifadeler yer alıyor:

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Burhan Çıngay geldi"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Parayı veriyor"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Sayıyoz"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "20 bin"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Napcaz"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Parayı"

• Halit GÜLEÇ: "Dursun sende yarın alırım"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Tmm oxmn"

TAŞKÖMÜR: "HALK TV'YE PARA YATIRILACAKMIŞ"

29 Nisan 2019 tarihinde Halit Güleç ve Bahar Taşkömür arasında yapılan Whatsapp görüşmesinde; şu ifadeler kullanılıyor:

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Para yatırılacakmış"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Halk Tv'ye"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "15 bin"

• Halit GÜLEÇ: "Gel bende"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "Odada mısınız?"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "15 bin para yatırırken 78 tl havalae kesiliyor"

• Bahar TAŞKÖMÜR: "İçinden mi kesilsin paranın"

• Halit GÜLEÇ: "Kessin bence"

YALOVA BELEDİYESİ VEZNESİNE VE ŞAHISLARA YAPILACAK ÖDEMELER ZARFLARLA DAĞITILIYOR!

İddianamede; Yalova Belediyesi'ne ödeme yapacak şahısların ödemeleri belediye veznelerine yapmaları ve belediye tarafından 3. şahıslara yapılacak ödemelerin ilgili şahısların banka hesaplarına aktarılması gerekirken, Whatsapp görüşmeleri ve ifade tutanaklarından anlaşılacağı üzere Halit Güleç'te toplanan bir paranın olduğuna dikkat çekiliyor.

HALK TV'YE YAPILAN ÖDEMENİN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL

İddianamede; söz konusu paradan bazı basın yayın kuruluşları ve 3. kişilere usulsüz şekilde ödeme yapıldığı, ödenen paraların kaynağının belli olmadığı ifade edildi.

USULSÜZ ÖDEMEDEN KAYNAKLANAN PARALAR REŞAT ELGİN TARAFINDAN HALİT GÜLEÇ'E GÖTÜRÜLDÜ