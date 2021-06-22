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CHP’li Belediye Başkanı Altıok'a saldırı

22 Haziran 2021 Salı - 13:28 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 13:30

Nevşehir’in CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu sırada 2 kişinin yumruklu saldırısına uğradı.


Arif Yoldaş Altıok, tıraş olmak için gittiği berber dükkânında 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Berber dükkânındaki vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Altıok, saldırganların gözaltına alındığını söyledi.
 
Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre, Başkan Altıok, “Ben evimden belediyeye kendi şahsi aracımla gider gelirim. Bugün de aracımla belediye giderken yolumun üzerindeki berbere tıraş olmak için uğradım. Berber dükkânının içerisine giren 2 kişi bir anda küfür ve hakaret etmeye başladı. Ardından beni darp etmeye çalıştılar. Berber dükkânında ellerine geçen şeyleri bana fırlattılar ancak orada bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtuldum. Şu an sağlık durumum iyi” dedi.

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