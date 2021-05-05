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CHP’li Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu!

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:30 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 13:18

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul  Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu  gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 
 
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın  dilekçesinde, Erdoğdu'nun sosyal medya adresinden asılsız ve mesnetsiz ithamlarla  yaptığı paylaşımların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir  şekilde ihlal ettiği belirtildi.
 
Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırının yanı  sıra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu da oluşturduğu kaydedilen dilekçede, bu  nedenle Erdoğdu hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi  tazminat davası açıldığı ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
 
Dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Dava dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesinde öncelikle adı geçen  kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve  ucuz hakaretlerden müteşekkil, sığ ve düzeysiz paylaşımlar olduğu ifade  edilmiştir. Dilekçelerin müteakip aşamalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  ile Medeni Kanun'un ilgili hükümlerine değinilmiş, AİHM, Yargıtay ve Anayasa  Mahkemesi kararları ışığında ifade özgürlüğünün sınırları, ifade özgürlüğü ile  kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında adil bir dengenin nasıl  kurulması gerektiği üzerinde hukuki değerlendirmelerde bulunulmuş, Aykut  Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik  haklarına saldırı mahiyetinde ve aynı zamanda suç teşkil ettiği sonucuna  varılmıştır."
 
Erdoğdu'nun 250 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi ve  tahsili ile mahkeme kararının, yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması da talep  edildi.
 
 

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CHP Aykut Erdoğdu suç duyurusu
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