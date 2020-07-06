CHP kurultayında liste yarışı! Parti içi muhalefet harekete geçti

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’na, Parti Meclisi (PM) seçimleri damga vuracak. Kendisine yakın bazı isimlerin PM seçimlerinin “blok liste” ile yapılması taleplerine kapıyı kapatan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “çarşaf” listeden vazgeçmeyecek. Muharrem İnce’nin de aday olmayacağının netleşmesinin ardından PM seçimlerine kilitlenen kurultay hesapları, parti içi muhalefet ile Kılıçdaroğlu yönetiminin “liste” yarışına sahne olacak.

25-26 Temmuz ’da Bilkent Odeon’da yapılacak kurultay için geri sayım sürerken, parti içindeki seçim heyecanı da yükseliyor. Partinin yeni yönetim kadrolarının belirleneceği kurultayda gözler 60 sandalyeli PM seçimlerine çevrildi. Kılıçdaroğlu’nu bu kurultayda yenemeyeceğini öngören parti içi muhalefet, tamamen PM seçimlerine odaklandı.

Çarşaf liste yöntemi

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, PM seçimlerinin hangi yöntemle yapılacağı da netleşti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, parti içinden bazı grupların “blok liste” baskısına karşı, “çarşaf” liste yönteminden vazgeçmeyecek. Kurultaydaki PM seçimleri, sadece Genel Başkan’ın listesinin oylanacağı “blok” liste yerine 10 delegenin imzasını alan tüm parti üyelerinin aday olabileceği “çarşaf” liste yöntemiyle yapılacak. Çarşaf listede en fazla oyu alan 52 isim, kadın ve gençlik kotaları da uygulandıktan sonra PM’ye girecek. 8 isim de Genel Başkan’ın önereceği Bilim, Kültür Sanat Platformu adayı 12 kişi arasından seçilecek.

Kocaoğlu iddiası

PM seçimleri çarşaf listeyle yapılsa da Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde bir “anahtar liste” hazırlayarak delegeye önerecek. Kılıçdaroğlu’nun bu kurultayda 52 kişilik PM seçimi için 52 isim önermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun listesinde mevcut 18 MYK üyesini büyük oranda koruması bekleniyor. Daha önce kendisine muhalif bazı isimleri de listesine alan Kılıçdaroğlu’nun, bu kurultayda birkaç isimle sınırlı dahi olsa bu tutumunu sürdüreceği belirtiliyor. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat gibi isimlerin de parti içi dengeler gözetilerek anahtar listeye alınabileceği ileri sürülüyor.

Muhalif listeler

Kurultayda genel başkan adayı çıkarmayan parti içi muhalif gruplar da Kılıçdaroğlu’nun listesine karşı kendi listelerini hazırlayacak. İnce kanadı ile kendisini daha “sol” çizgide tanımlayan İlhan Cihaner öncülüğündeki “Gelecek İçin Biz” grubunun kendi adaylarını delegeye sunması bekleniyor. Bu kapsamda, tek adaylı il kongrelerinden bu yana yönetime tepkisini sürdüren delegelerin Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesindeki isimler yerine kendi adaylarını PM’ye seçtirmek için çalışacağı konuşuluyor.

Muhaliflerin özellikle MYK’daki birkaç ismin PM’ye seçilememesi için çaba harcayacağı dillendiriliyor. Muhaliflerin bu hedeflerinde ne kadar başarılı olacağı, Kılıçdaroğlu yönetiminin delege üzerindeki hakimiyetinin boyutunu de göstermiş olacak.

‘CUMHURBAŞKANI OLACAK KİŞİ GENEL BAŞKAN OLMAMALI’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine, “Cumhurbaşkanı olacak kişinin bir partinin genel başkanı olmaması lazım. Bizim görüşümüz dün de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte de böyle olacak” dedi.

Amerika’nın Sesi internet sitesine verdiği röportajda, erken seçime hazır olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Demokratik yollardan iktidar değişimini gerçekleştirmenin önkoşulları büyük ölçüde hazır. Seçim bekliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu DEVA ve Gelecek partileriyle bir seçim ittifakı kurulup kurulmayacağı sorusuna, “Bugünden ittifaklar için bir görüş ortaya koymak doğru değil. Ben Babacan’ın da Davutoğlu’nun da ülkeye iyi hizmetler yaptığını biliyorum, görüyorum. Belirli ciddi dönemlerde aksaklıklar olduğunu biliyoruz. O aksaklıkların büyük ölçüde Erdoğan’dan kaynaklandığını da biliyoruz.” Kılıçdaroğlu CHP’deki kurultay tartışmaları konusunda da, “Her türlü düşünce partinin içinde özgürce tartışılmalı. CHP’nin dışında partiyi yıpratacak tartışmaları, kamuoyu önünde her kafadan bir sesin çıkmasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.