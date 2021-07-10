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CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral hayatını kaybetti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:13 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 13:19

Son dakika haberine göre; Antalya'da refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobildeki CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral (29) yaşamını yitirdi, sürücü Gizem A. ise ağır yaralandı. Oğlunun cenazesinin morgdan alınması sırasında gözyaşı döken Şerife Şenay Demiral, "Deniz'im ne olur kalk. Bana sürpriz yap. Ben sensiz ne yaparım" dedi.


Kaza, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Gizem A. yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Gizem A. ile yanındaki Deniz Demiral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın Deniz Demiral kurtarılamadı. Deniz Demiral'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kondu.
 
 
CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenilen Deniz Demiral'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Bu sırada Demiral’ın annesi Şerife Şenay Demiral, "Deniz'im ne olur kalk. Bana sürpriz yap. Ben sensiz ne yaparım" diye gözyaşı döktü.
 

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