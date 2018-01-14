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Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na soruşturma

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 18:45 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 19:53

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle, terör örgütleri ''PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından soruşturma açıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kaftancıoğlu'nun kendisine ait  olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle  soruşturma başlatıldı.
 
Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin  propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı"  iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit  tutanağı düzenlendiği belirtildi.
 
Canan Kaftancıoğlu hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'',  ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile  ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
 
  

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