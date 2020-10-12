CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile SONAR Başkanı Bayrakçı birbirine girdi!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve terör örgütleri ile arasına mesafe koyamamakla eleştiriliyordu. Bu eleştirilerden biri de SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'dan geldi. Bayrakçı'nın sözleri sonrası Kaftancıoğlu ile Bayrakçı arasında sosyal medyada hararetli bir tartışma yaşandı.

"NEDEN GÖREVDE?" DİYE SORDU

Bayrakçı canlı yayında Kaftancıoğlu'nun PKK ve Ermeni Soykırımı imalarını ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da Kaftancıoğlu'nun eleştirdiğini anımsatarak "Neden hala görevinde" diye sordu.

"BİR PAZAR EĞLENCESİ"

Bayrakçı'nın açıklamaları sonrası Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Hakan Bayrakçı'nın daha önce kendisi ile çalışmak istediğini iddia eden Kaftancıoğlu da "Bir pazar eğlencesi. Gençler; Resimdeki 'insan' (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç 'beğenmediği' kişiye övgüler düzerek profesyonel çalışmak istemiş. Güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de, tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar 'insan' biri. Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere:) Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle 'insanlardan' olmayın ki insan kalabilesiniz. Son olarak itiraf edeyim sevimli bir 'insan" ifadelerini kullandı.

CEVAP GELDİ VE TARTIŞMA BAŞLADI

Bayrakçı, Kaftancıoğlu'nun kendise yönelik ifadelerine cevap vererek, "CHP'ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı "muazzam!" karakterini bilmiyordum. İş yapmadığım yüzlerce siyaset çi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" dedi. Bayrakçı başka bir paylaşımında ise, "Kaftancıoğlu, 3 tweetinde bana tam 5 kez hayvan demiş. Ne kadar dokunmuş sözlerim! İnsanı gerçek kızdırır. Bu 5 hayvan konusunda cevabım: 1.Hayvanları küçümsemeyelim. 2.Onları hakaret için kullanmayalım.

3.Bazen öyle "insanlar" vardır ki, hayvanlar bile ondan daha terbiyelidir." İfadelerini kullandı.