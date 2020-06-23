23 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.339 0.13 EURO 7,7580 0.64
USD 6,8480 0.04 ALTIN 389,160 0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza onandı

AA |  23 Haziran 2020 Salı - 17:35 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 18:14

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince 6 Eylül 2019'da verilen mahkumiyet hükümlerine karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.


İstinaf, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin  aykırılık bulunmadığına karar verdi.
 
Bu kapsamda yerel mahkemece Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis  cezasını hukuka uygun bulan daire, kararını temyiz yolu açık olmak üzere  oybirliğiyle aldı.
 
Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ceza almıştı
 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu'nu PKK/KCK silahlı  terör örgütünün üst düzey yöneticisi konumunda olan ve kurucuları arasında yer  alan Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle "terör örgütü propagandası  yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.
 
Kaftancıoğlu'nu, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik  "kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran  mahkeme heyeti, suçun alenen icra edilmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 2 aya  çıkarmıştı. Kaftancıoğlu'nun üzerine yüklenen suçu, bir suç işleme icrası  kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle de ceza 1 yıl 6 ay 20  güne çıkarılmıştı.
 
Kaftancıoğlu'nu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl  6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, fiili alenen işlenmesi nedeniyle cezayı 1  yıl 9 aya çıkarmıştı. Mahkeme, sanığın üzerine yüklenen suçu bir suç işleme  icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle ceza 2 yıl 4  aya çıkarılmıştı.
 
Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen  aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, bu cezayı da suçun  birden çok işlenmesi nedeniyle 1 yıl 8 aya yükseltmişti.
 
Bazı paylaşımların darbe girişiminin yaşandığı zaman dilimin hemen  akabinde olduğuna dikkat çeken yerel mahkeme, Kaftancıoğlu'nu "halkı kin ve  du?s?manlıg?a alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmış, bu  suçun birden çok kez işlediğinin anlaşılması üzerine cezayı 2 yıl 8 aya  çıkarmıştı.
 
Kaftancıoğlu toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına  çarptırılmıştı.
 
 
 

ETİKETLER

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.