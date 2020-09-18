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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA |  18 Eylül 2020 Cuma - 17:55 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 17:55

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.


CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,  yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 
Şu anda evde dinlendiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu  aktaran Güzelmansur, şunları kaydetti:
 
"Son günlerde Kovid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça  gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ayrıca pandeminin ülkemizde  görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık  çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar  bir araya  gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

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Mehmet Güzelmansur CHP Hatay Milletvekili corona
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