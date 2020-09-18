CHP Grup Başkanvekili Altay: Berberoğlu'nun milletvekilliği sürüyor

Enis Berberoğlunun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin TBMM sürecini hatırlatan Altay, Yer TBMM. Tarih 4 Haziran. Ben de o tarihte Genel Kurulda nöbetçiydim ve itiraz ettik. 'Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu var. Bir hak ihlaline yol açmayalım. İç hukuk yolları tükenmiş değildir' dedik. Bunun bir hukuk skandalı olduğunu ısrarla söyledik" dedi.

'DÜN YENİDEN MİLLETVEKİLİ OLMUŞTUR'

Altay, dün Anayasa Mahkemesinin Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararıyla, bir kez daha haklı olduklarının ortaya çıktığına vurgu yaparak, "Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararla, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu dün itibarı ile yeniden milletvekili olmuştur. CHPnin 138 olan milletvekili sayısı dün itibarıyla 139dur. Berberoğlu, milletvekilliğini sürdürmektedir. Efendim, 'Anayasa Mahkemesinin kararları geriye yürümez.' Enis Berberoğlu kararı bir işlemi iptal kararı değildir. Anayasa Mahkemesinin kararı ihlal kararıdır. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları ve gerçek tüzel kişileri bağlar. Yapacak çok fazla bir şey yok. TBMMde okutulan sözde kesinleşmiş hüküm nerede? 4 Hazirandan bugüne kadar yaşadığı mağduriyetin giderilmesi bu Meclisin ve Meclis Başkanının namus borcudur. Bu ayıbı hep birlikte gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

'RANDEVU TALEP ETTİK'

Anayasa Mahkemesinin Berberoğlu hakkında verdiği, ihlal kararına ilişkin Meclis Başkanı Mustafa Şentopdan randevu talep ettiklerini belirten Altay, milletvekilliği düşürülen Berberoğlunun mağduriyetinin giderilmesi için neler yapılacağını konuşacaklarını aktardı. Engin Altay , "TBMM Başkanından bir randevu talep ettim, Ankara dışında olduğu iletildi. Önümüzdeki hafta için talebimi yineledim. İki avukat arkadaşım ile gideceğim. Yaşanan mağduriyetin nasıl giderilmesi gerektiğini konuşmak için randevu talep ettik. Pazartesi ya da salı günü bu görüşmeyi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Altay, 'Berberoğlu Meclis'e' sloganı başlattıklarını ifade ederek, "Hakkaniyeti olan herkese bu çağrıyı iletiyorum. Gerek sosyal medyada gerek normal ortamlarda dillendirilmesi için bir demokrasi ödevi olduğunu, bu çağrıyı herkesin yapması gerektiğini duyuruyorum" dedi.