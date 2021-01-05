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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı

05 Ocak 2021 Salı - 22:00 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 22:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı.


Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıl  önce bugün İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi  canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin'i ve  yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum."  ifadesini kullandı.

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CHP Fethi Sekin Kemal Kılıçdaroğlu
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