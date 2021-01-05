Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin'i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı
05 Ocak 2021 Salı - 22:00 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 22:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı.
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' mesajı
- Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu eleştirilere yanıt verdi
- Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a uzatıldı
- Hatay'da kaybolan genç aranıyor! 7 gündür haber yok!