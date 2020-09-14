14 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 0.50 EURO 8,9010 0.52
USD 7,4920 0.26 ALTIN 471,040 1.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

14 Eylül 2020 Pazartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 16:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek  sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.  
 
Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada,  Böcek'in sağlık durumu hakkında ailesinden ve hekimlerden düzenli bilgi  aldıklarını söyledi.
 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlığının iyiye  gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar durumunun  iyiye gittiğini ifade ettiler. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Hastanenin  bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her türlü  çabayı gösteriyorlar. Biz de onları telefonla büyük ölçüde rahatsız ediyoruz. Ben  ve arkadaşlarım düzenli bilgi alıyoruz. Durumunun her geçen gün daha iyiye  gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz." diye konuştu.
 
Bir gazetecinin, ziyaretin biraz geciktiğine yönelik birtakım  eleştirilerin bulunduğunu aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, "Onları tartışmayın.  Biz her gün her dakika bilgi alıyoruz." dedi.
 
Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından partisinin il başkanlığına geçmek  üzere hastaneden ayrıldı.
 
 
 

ETİKETLER

Kılıçdaroğlu Muhittin Böcek Muhittin Böcek son durumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.