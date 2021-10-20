20 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.21 EURO 10,7580 -0.63
USD 9,2200 -0.80 ALTIN 528,390 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine taziye telefonu

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 20:36 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 20:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.


CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.
 
Kılıçdaroğlu, görüşmede Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.

ETİKETLER

CHP Kemal Kılıçdaroğlu Baykar Özdemir Bayraktar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.