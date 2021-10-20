CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine taziye telefonu
AA | 20 Ekim 2021 Çarşamba - 20:36 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 20:36
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.