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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK ve Birleşik Kamu-İş heyetlerini kabul etti

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 17:15 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 17:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün kışkırtmalara rağmen kararlılıkla demokrasiyi, insan haklarını savunmak, hak ihlallerine karşı çıkmak, haksızlığa uğrayanların yanında olmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız." ifadesini kullandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve Birleşik  Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ı ve beraberindeki heyetleri  ayrı ayrı kabul etti.
 
İlk olarak Bozgeyik ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde  kabul eden Kılıçdaroğlu, görüşmede Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik  mektubunu değerlendirdi. Düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi ve farklı düşüncelere  saygıyı savunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, siyasi partiler arasında çekişme,  tartışma olabileceğini, hatta bu tartışmaların bazen oldukça sert zeminlerde  gerçekleşebileceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:
 
"Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması, yeraltı  dünyasının faktörlerinin yanında olduğunu ifade etmesi belki de bizim Cumhuriyet  tarihinde bir ilktir. Dolayısıyla böylesine vahim bir tablo, aslında Türkiye'deki  devlet yönetimindeki savrulmayı gösteriyor. Devletin iyi yönetilmediğini,  savrulduğunu, belli grupların, belli odakların devleti yönlendirdiğini açıkça  gösteriyor."
 
Kılıçdaroğlu, geçmişte bu duruma benzer bazı olaylarda çok sayıda  insanın yaşamını yitirdiğini ve büyük acıların yaşandığını hatırlatarak  Türkiye'nin aynı sürecin içine tekrar sokulmak istenildiğini savundu.
 
İnsanların, sivil toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının  sağduyusuna güvendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bütün bu kışkırtmalara rağmen  kararlılıkla demokrasiyi, insan haklarını savunmak, hak ihlallerine karşı çıkmak,  haksızlığa uğrayanların yanında olmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız.  Onların tahriklerine kapılmadan doğru bildiğimizi kararlılıkla, inançla ifade  etmeliyiz." diye konuştu.
 
 "Çakıcı'nın tehdidi demokrasinin gelişmesini engellemeye dönük bir  provokasyon"
 
Bozgeyik, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada,  Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımını kınadıklarını belirterek bu  tehdidin Kılıçdaroğlu'nun şahsında Türkiye'deki tüm muhalefete yapıldığını ve  demokrasinin gelişmesini engellemeye dönük bir provokasyon olduğunu ifade etti.  Bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması için dayanışma içinde mücadele edilmesi  gerektiğini vurgulayan Bozgeyik, Türkiye'de yargı reformunun gündeme geldiği bir  dönemde tehdit içerikli bir mektubun kamuoyuna yansımasının gelecek dönemde  toplumu daha fazla korkuya sevk edeceğini söyledi. Bu konuya yönelik yasal  işlemlerin acilen yerine getirilmesini talep eden Bozgeyik, "Bu çerçevede Sayın  Kılıçdaroğlu ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik, kendilerine bu konuda  önümüzdeki dönemde de gelişecek saldırılara karşı dayanışma içerisinde olduğumuzu  açıkladık." dedi.
 
"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
 
Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu  Genel Başkanı Balık ve beraberindeki heyeti kabul etti.
 
Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Balık, Çakıcı'nın tehdit  ve hakaret içeren paylaşımına karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını  belirterek "Elbette bizler emek örgütüyüz. Siyasi parti değiliz, siyasi parti  üyesi de değiliz ama bu ülkenin kurucu iradesi olan CHP'nin Genel Başkanı'na  yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyoruz." dedi.
 
Çoğulculuk ve çoğulcu demokrasiden yana olduklarını söyleyen Balık,  ayrıca Kılıçdaroğlu'na, Meclis'te görüşmelere başlanan bütçeyle ilgili kamu  çalışanlarının taleplerini ilettiklerini bildirdi.
 
Görüşmelerde Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli  Ağbaba eşlik etti.
 

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