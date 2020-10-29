CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara Ulus'taki 1'inci Meclis'i ziyaret ederek, "97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki resmi törenin ardından beraberinde partisinin Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte 1'inci Meclis'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları ve kucaklaşmalar vardı. Çünkü 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in ne olduğunu ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı.

Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi. Bedel ödemişlerdi. Arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilk anayasada yazıldığı şekliyle 'Hakimiyet bilâ kaydu şart milletindir' ifadesi aslında Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram güzel bir deyim. Yani halkı her şeyin üzerinde tutmak'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak zorunda olduklarını belirterek, şunları kaydetti: