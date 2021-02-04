04 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.539 0.38 EURO 8,5480 -0.90
USD 7,1210 -0.61 ALTIN 416,570 -1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

DHA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 12:18 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 12:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019'daki partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup  Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı. 
 
Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları  katıldı.
 
Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek,  Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini  açıkladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın  dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım 2019'da CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Tank  Palet Fabrikasına ilişkin açıklama yaparken Erdoğan'ın kişilik haklarına  saldırıda bulunduğu belirtilmişti.
  
Davada, Kılıçdaroğlu'ndan 250 bin lira manevi tazminat talep  edilmişti.

ETİKETLER

tazminat Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.