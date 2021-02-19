CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bütün terör örgütlerine karşıyız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti.

İki lider yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Destici, bugünki ziyaretin ana sebebinin yeni anayasa konusu olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin artık yeni bir anayasa yapması gerektiğini noktasında bir çağrdıda bulundu. Biz bu çağrıyı olumlu ve samimi bulduğumuzu ifade ettik.Herkesin kırmızı çizgileri olabilir, bizim de kırmızı çizgilerimiz var.

Kırmızı çizgileri öne koymanın şahsen doğru olmadığını ifade ediyorum. Önyargısız olmamız gerektiğini ifade ediyorum. Burada önemli olanın bir araya gelip konuşabilmek olduğunu ifade ediyorum. Bu, partilerimiz arasındaki siyasi gerilimi de düşürecektir. Toplumsal uzlaşma mutabakatına katkı sağlayacaktır. CHP'nin Türkiye'de yeni bir anayasa yapılacaksa bu çalışmalara katkı vermesi, bu çalışmaların içerisinde olması çok kıymetli ve değerlidir. Biz arzu ederiz ki tüm siyasi partilerimiz bunun içerisinde olsun. Siyasi partileri ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN REKLAMINI YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ'

Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gara operasyonu nedeniyle 5 soru sorduğunu anımsatarak, "Şehitlerimiz hepimizin şehidi. Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Ayrıca terör nereden, kimden, nasıl gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün yurttaşların teröre karşı ortak tavır takınmaları gerekir. Bölücü terör örgütüne karşı yapılması ve söylenmesi gereken her şey söylenmiştir, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından söylenmiştir. Açarsınız Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesini 'bölücü terör örgütü' der. Biz de aynı şeyi kullanıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı 'bölücü terör örgütü' der, aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız" diye konuştu.

'KİMSEYE HAKARET ETMEDİM'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'ın beni eleştirmesini onun açısından anlayışla karşılıyoruz. Ben ne yaptım arkadaşlar? 5 soru sordum. Kimseye hakaret ettim mi? Hayır. Kimseye kötü söz söyledim mi? Hayır. Kimseye ağır bir ifade de bulundum mu? Hayır. Sokaktaki vatandaşın sorulmasını istediği 5 soruyu sordum. 5 soruya cevap istedim. Bir başarısızlık var. Başarısızlığı da ben söylemiyorum onu da Erdoğan söylüyor. 'Gittik başarısız olduk' diyor. Başarısız olduysanız bunun bir sorumlusunun olması lazım. Aklı olan herkes bilir ki, burada ciddi bir başarısızlık vardır. Bunu dillendiren de Sayın Erdoğan'dır. O zaman bu başarısızlığın faturasını bana değil, başarısızlığın faturasını talimatı verene çıkarması lazım. 5 sorunun cevabını almış değilim. 5 sorunun cevabını Sayın Erdoğan'dan yine bekliyorum. Hakarete gerek yok. 16 şehidimizin hakkını ve hukukunu hayatımın son anına kadar savunacağım."