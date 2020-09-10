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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun corona virüs testi sonucu belli oldu!

10 Eylül 2020 Perşembe - 17:55 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 17:57

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." ifadeleri kullanıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." ifadeleri kullanıldı.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu corona virüs test
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