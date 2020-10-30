30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,7960 1.18
USD 8,3800 1.11 ALTIN 506,970 1.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ege'deki depremi sonrası açıklama

30 Ekim 2020 Cuma - 17:31 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 17:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için" dedi.


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana  gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara  geçmiş olsun dileklerini iletti.   Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’de  meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki  vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının  olmaması için." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir  Belediye Başkanı Tunç Soyer'i arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini  iletti.  CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İzmir'de  meydana gelen depremin ardından Soyer'i telefonla aradı.  Depremin meydana getirdiği hasar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu,  Soyer'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
 

ETİKETLER

CHP Kemal kılıçdaroğlu izmir
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.