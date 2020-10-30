CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ege'deki depremi sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Soyer'i telefonla aradı. Depremin meydana getirdiği hasar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Soyer'e geçmiş olsun dileklerini iletti.