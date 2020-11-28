CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.Ağbaba, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Değerli dostlarım, Kovid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.Ağbaba'nın, Malatya'daki evinde istirahat ettiği öğrenildi.
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- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koronaya yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koronaya yakalandı
28 Kasım 2020 Cumartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 13:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
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