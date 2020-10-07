07 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.152 -0.11 EURO 9,2800 1.40
USD 7,8840 1.11 ALTIN 477,890 1.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP'den partili belediyelere 'eğitim yardımı' talimatı

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 17:50 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 17:50

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut imkanlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir." ifadelerini kullandı.


CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Seyit Torun yaptığı yazılı açıklamada, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze  eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü başlayacağını anımsattı.
 
CHP olarak her alanda olduğu gibi, geleceğin teminatı çocukların  eğitimine katkıda bulunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini  vurgulayan Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm  belediye başkanlıklarına yeni bir talimat yazısı gönderdiklerini belirtti.
 
Belediyelerin, okulların dezenfeksiyon işlemlerinden maske ve hijyen  kitleri dağıtımı ile eğitim setleri ve kırtasiye malzemeleri yardımına kadar  geniş bir yelpazede çalışma yürüteceğini bildiren Torun, şunları kaydetti:
 
"Siyasi kaygı gütmüyoruz. Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut  imkanlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza  destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir. CHP olarak bu çalışmayı  hiçbir siyasi kaygı gütmeden, tam bir seferberlik ve dayanışma anlayışı içinde  başlattığımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz. Bu çalışmayı yaparken de siyasi  iktidarın hiçbir engellemesiyle karşılaşmamayı umut ediyoruz. Yerel yönetimler,  devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz de çocuklarımızın eğitimine katı vermek  için sorumluluk alıyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Yüz yüze eğitime  başlayacak tüm evlatlarımıza derslerinde başarılar diliyoruz."

ETİKETLER

Seyit Torun CHP eğitim yardımı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.