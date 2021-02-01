CHP'den istifalar ile ilgili ilk açıklama

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztrak, İstanbul Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle ilgili, her vatandaşın yaşam tarzına saygılı olduklarını belirterek, "Biz CHP olarak, inanların inançlarına yönelik aşağılamaları da insanların tercih ve yaşam tarzına yönelik nefret dilini ve hakareti de kabul etmeyiz. Hukukun, siyasetin oyuncağı yapılmasını reddederiz. Savcıların talimatla suçun vasfını değiştirerek, öğrencileri tutuklamasını, yapılan tahrik ve kışkırtmanın bir devamı olarak görüyoruz. Biz, oy devşirmek için toplumu bölüp, parçalayan, her türlü değeri istismar etmekten çekinmeyen, riyakâr bir siyasal anlayışla mücadele ettiğimizin farkındayız. Bu riyakârların niyetinin kirli olduğu açıktır. Türkiye bu riyakâr, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyasetten, artık çok yoruldu, çok çekti. Biz, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin, haklı ve barışçı direnişlerini destek vermeye devam edeceğiz. Bu meşru direnişi itibarsızlaştıracak tahriklerle de mücadele edeceğiz. Ve yine bu olayların, milletin gerçek sorunlarını karartmak için kullanılmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

'ÇİFTÇİNİN ALIN TERİ TOPRAKLA BULUŞAMIYOR'

Öztrak, üreticinin maliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Çiftçi, bir yandan ithalatla köşeye sıkıştırılıyor. Diğer yandan tohum, mazot, gübre fiyatlarının altında ezdiriliyor. Sadece gübrede bir yıllık fiyat artışı yüzde 90'a yaklaştı, çiftçinin kullandığı gübrenin önemli bir bölümü ithal, kalanının da içinde kullanılan kimyevi maddeleri ithal. Sadece 2020 yılında 4 milyon tondan fazla gübre ithal ettik. Karşılığında 1 milyar dolardan fazla para ödedik. Gemlik Gübre özelleştirilmiş, Samsun Gübre özelleştirilmiş. Çiftçi de bankaya, kooperatife borcunu ödeyememiş. Sonuç çiftçinin alın teri, bu ülkenin verimli topraklarıyla buluşamıyor" diye konuştu.

'KİŞİLER GELİR GEÇER'

Öztrak, 3 milletvekilinin partisinden istifa etmesi ve Muharrem İnce’nin de istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili ise, "Kimsenin şüphesi olmasın; sel gider kum kalır. Kişiler gelir geçer. CHP ve cumhuriyetimiz ilelebet payidar olmaya devam eder. İstifa tek taraflı bir müessesedir, partiden ayrılan arkadaşların takdiridir. Ama tam da partimiz iktidara yürürken, vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz. Bunları da asla unutmayız. Ayrıca hem parti içerisinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını da etik bulmadığımızı buradan ifade etmek isterim. Bu siyasi ahlakla bağdaşmıyor. Hep söylüyoruz; milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu da veriyor" ifadelerini kullandı.