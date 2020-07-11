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CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:06 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 12:06

CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.


CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.

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CHP havai fişek yasak kanun teklifi
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