CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek iddiası! 3 ismi açıkladı...

Memleket Hareketi başlatan ve partileşme yolunda ilerleyen Muahrrem İnce'nin partisine CHP'den 10 vekilin katılacağı öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu katılacak üç vekilin de ismini verdi.

CHP içinde "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce, hareketin yol haritasını ve kendisiyle birlikte hareketin kurucularını açıklamıştı. İnce'nin yeni parti kuracağı öne sürülüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu CHP'li 10 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini öne sürdü.

Kavasoğlu, Muharrem İnce'nin kuracağı partide son hazırlıkların yapıldığı ve parti tüzüğünün tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

KAFTANCIOĞLU RAHATSIZLIĞI!

Emine Kavasoğlu yaptığı açıklamada 10 milletvekilinin partide yaşanan "Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı" nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağını belirtti. Kavasoğlu ayrıca Kaftancıoğlu nedeniyle parti tabanının da memnuniyetsizlikler olduğunu belirtti.CHP içindeki 10 Aralık Hareketi'nin İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan Anayasa taslağından ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu belirten Kavasoğlu bu durumun nedenini de açıkladı. Anayasa'da "Türk" kelimesi yerine "Türkiye vatandaşı" kavramının kullanılmasının istendiği için parti içinde sorun yaşandığı belirtildi.

3 VEKİLİN İSMİNİ AÇIKLADI

Kavasoğlu CHP içinde 29 Ekim hareketinin kurulduğunu belirtirken İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in İnce'nin partisine geçeceğini öne sürdü.

BANA DESTEK VERENLERİN SOSYAL MEDYALARI TAKİP EDİLİYOR

CHP'de kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini öne süren İnce, "Muharrem İnce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok" diye konuşmuştu.