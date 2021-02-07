CHP'deki istifalar sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti!

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Öte yanda geçtiğimiz hafta CHP’de istifaların ardından 3 eski milletvekili eski genel başkanları ziyaret etti. CHP cephesindeki gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş aktardı.Türkeş, ''Son olarak CHP eski başkanlarından Murat Karayalçın, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaoğlu’nun da 3 vekille görüşürüm dediği öğrenildi.'' ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel istifa ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta CHP’de istifaların ardından 3 eski milletvekili eski genel başkanları ziyaret etmişti. Bu hafta gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 milletvekiliyle görüşüp görüşmeyeceğinde. Yarın da MYK toplantısı var , konu orada gündeme gelecek mi? CHP cephesindeki gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş aktardı.

CNN TÜRK Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş şu ifadeleri aktardı:

Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel CHP’den istifalarının ardından kulislerde görüşme trafiği hareketlendi. Son olarak CHP eski başkanlarından Murat Karayalçın, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaoğlu’nun da 3 vekille görüşürüm dediği öğrenildi. Bu görüşmenin bu hafta başında yapılabileceği ifade edilirken şimdi gözler Kılıçdaoğlu’nun randevu verip vermeyeceğinde.