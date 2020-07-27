CHP'de Parti Meclisi'ne giren isimler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37’nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM seçiminde 982 ile en fazla oyu olan isim oldu.

Bilkent Odeon'da yapılan CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda 222 kişi PM, 47 kişi de YDK için aday oldu. Delegeler 44 sandıkta 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyelerini belirlemek için oy kullandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, 982 oy ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu.

AYLİN NAZLIAKA SÜPRİZİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" tartışmaları nedeniyle 2016'da partiden ihraç edilen ve geçen yıl eylül ayındaki PM'de yeniden partiye üye yapılan eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka , Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde adı bulunmamasına rağmen 515 delegenin oyunu aldı. Nazlıaka'nın da PM'ye girmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM'ye girebilecek oya ulaştı.

EN YÜKSEK OYU ALAN BAZI İSİMLER

Kesin sonuçlarının cinsiyet ve kadın kotası uygulanarak daha sonra ilan edileceği belirtilen CHP PM seçimleri sonucunda, delegelerden resmi olmayan sonuçlara göre yüksek oy alan diğer bazı isimler ise şöyle: