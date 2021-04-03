CHP'de kavga! Meclis'e sıçradı

CHP Gaziemir 'de Belediye Başkanı Halil Arda ile İlçe Başkanı Kasım Özkan'ı karşı karşıya getiren parti içi kavga bitmiyor. Belediye Meclisi'nde CHP'li Başkan Halil Arda'ya destek veren ve muhalif olan partililer ikiye bölünürken önceki gün çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın da desteğiyle CHP'li muhalif meclis üyeleri, komisyon seçimlerinde Başkan Halil Arda'ya adeta sessiz darbe yaptı. Encümen ve Belediye Meclisi'nde oluşturulan 13 komisyonda Arda'ya destek veren tek bir meclis üyesi bile yer almadı. Komisyonlar sadece CHP'li muhalif meclis üyeleri ile AK Parti ve MHP'li üyelerden oluştu. Bu nedenle CHP'li bazı muhalif üyeler, 6-7 komisyonda birden yer aldı. Böylece Başkan Arda, komisyon ve Meclis'te kararları istediği şekilde geçirme gücünü tamamen kaybetti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Arda'nın parti grup toplantısının ardından geldiği Meclis toplantısında moralinin çok bozuk olduğu görüldü. Yaşanan bu gelişme Başkan Halil Arda için "Belediyede tek başına kaldı" yorumlarını beraberinde getirdi.

İYİ Parti kökenli bir isim olan CHP'li Meclis Üyesi Leman Emin, Divan Katipliğiyle birlikte toplam 7 komisyonda yer almış oldu.

ADAY BİLE GÖSTEREMEDİ

Gaziemir Belediyesi'nde son Meclis toplantısı öncesinde partiler grup toplantılarını düzenledi. İlçe Başkanı Kasım Özkan ve İl Başkan Yardımcısı Köksal Yıldırım'ın da katıldığı CHP Grup Toplantısında ise, Başkan Arda büyük bir şok yaşadı. Arda'nın Encümen seçimi için gösterdiği adaylar ile muhaliflerin gösterdiği adaylar arasında yapılan oylama 11-11 beraberlikle sonuçlandı. Aday gösterdiği isimlerin adaylıktan çekilmesi üzerine Arda, 13 komisyon için aday bile gösteremedi. Bunun üzerine tüm komisyonlar 9 muhalif meclis üyesi ile AK Parti ve MHP'li üyelerden oluştu. Leman Emin gibi birçok üye 6-7 komisyonda birden yer aldı. Arda, kendisine destek veren eski Grup Başkan Vekili İzel Zenginobuz Derinsu'nun CHP'li muhalif meclis üyelerinin şikayeti üzerine İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından şok bir hamle yapmıştı.

Başkan Halil Arda eşi Deniz Arda'yı belediyenin 'onursal koordinatörü' ilan ederek tepkilerin odağı olmuştu.

ÖRGÜT RÖVANŞI ALDI

Arda, buna tepki olarak Derinsu'yu Başkan Yardımcı-sı atamıştı. Yaşanan gelişme-ler, "CHP örgütü Arda'dan Derinsu'yu başkan yardım-cısı yapmasının rövanşını aldı" şeklinde yorumlandı. Bu arada CHP'li muhalif meclis üyesi Levent Çağlarsu ve Başkan Arda'nın yardımcılığına getirdi-ği İzel Zenginobuz Derin-su ise, dosyaları İl Disiplin Kurulu'nda görüşüldüğü için hiçbir komisyonda yer almadı.

KOMİSYONLARDA YER ALAN CHP'Lİ MUHALİF ÜYELER

? Murat Serin ? Tahir Türkbay ? Nevin Mutlu ? Bengü Sayköse ? Cemal Çalışkan ? Emin Aksoy ? Ünal Işık ? Leman Emin ? İlhan Özköse (Yeni Asır)