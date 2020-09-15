CHP'de Kaftancıoğlu krizi! Kılıçdaroğlu devreye girdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk” yerine “Gazi Mustafa Kemal” demesi üzerine ortaya çıkan tartışmaya CHP Genel Merkezi’nden müdahale geldi. CHP’liler Kaftancıoğlu’na eleştiriler yöneltirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, böyle bir zamanda böyle bir tartışmanın doğru olmadığını ifade ederek, daha fazla yorum yapılmamasını istediği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da “CHP’de, Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Böyle bir tartışmanın, bugün itibari ile doğru bir tartışma olduğu kanaatinde değiliz” diyerek son noktayı koydu.

Atatürk, CHP’yi ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’ olarak kurmuş ve halkın bu partide sorunlarını devletle paylaşarak yönetime katılmasını sağlamıştı.

EN FAZLA TEPKİ İZMİR’DEN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Taksim Toplantıları’nda yaptığı konuşmada “Gazi Mustafa Kemal” derken, “Atatürk” soyadını kullanmamasının sebebini, “Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” diyerek açıkladı. CHP’liler tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte onlardan bazıları:

ATATÜRK’ÜN ASKERLERİYİZ

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel : Atatürk’ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Ancak, ‘Atatürk’ diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter: Büyük insan, dünyanın şapka çıkarttığı lider Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmak ve ilkeleri ile büyüyüp, kurduğu partimin, Cumhuriyet Halk Partisi ’nin milletvekili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başka söze gerek yok.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra demesin, ne yazar. Ama unutma, burası CHP. Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır: CHP Tüzüğü Madde 1: Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk genel başkanı ve değişmez önderi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hatırlatılır .

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Atatürk soyadı, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: Atatürk’ü anmak saygının ötesinde onurdur, gururdur. Atatürk’ün ismini anmakta tereddütü olanlar O’nunla problemi olanlardır.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da “Atatürk soyadından rahatsızlık duyan bir CHP il başkanı...” dedi.

GENEL MERKEZ’DEN MÜDAHALE

Tartışmanın sosyal medyada büyümesi üzerine CHP Genel Merkezi devreye girdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla, böyle bir zamanda bu tartışmanın doğru olmadığını ifade ederek, partililerin bu konuda daha fazla yorum yapmamasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun mesajını milletvekillerinin ortak WhatsApp grubundan paylaştı ve milletvekillerinden bu konuda yorum yapılmamasını istedi. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise “Bize değil Atatürk diyemeyenlere konuşmayın diyeceksiniz” sözleriyle tepkisini dile getirdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in de sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar üzerine, İzmir milletvekillerine mesaj göndererek, “Bu konuların konuşulacağı yerler basın ve sosyal medya değil, partimizin yetkili kurullarıdır” dediği öğrenildi.

DOĞRU BİR TARTIŞMA DEĞİL

Tartışmalara son noktayı Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı koydu. Salıcı, Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: “CHP’de hiç kimsenin Atatürk ile bir sorunu yoktur, olması da mümkün değildir. CHP’de böyle bir durumun olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Bizim esas tartışma konularımız, Türkiye’nin egemen güçler tarafından çevrelenme politikası ile karşı karşıya olması ve endişeliyiz ki, Türkiye’yi siyasi taviz verme noktasına götürecek olan bir yola girmiş olmasıdır.” (Hürriyet)