CHP'de deprem! Üç Milletvekili CHP'den istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etti.
Çelebi, Aksoy ile Özel, Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi.
Üç milletvekili, ayrı ayrı açıklamalarda bulunup, gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Çelebi, Aksoy ile Özel'in istifası ile CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.
AKBAŞOĞLU:BUNLAR CHP'NİN İYİ GÜNLERİ
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP'deki istifaları değerlendirdi. Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri." dedi.