12 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.439 -0.96 EURO 10,0250 0.32
USD 8,4620 0.29 ALTIN 487,040 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP Buldan ilçe yönetimi istifa etti

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 17:19 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 17:19

Denizli'nin Buldan ilçesinde CHP İlçe Başkan Mustafa Akın Başbuğ, yönetim kurulu olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.


Başbuğ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, özel nedenlerinden dolayı ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığını aktardı.
 
Yönetim kurulu arkadaşlarıyla toplantı yaptığını belirten Başbuğ, "Arkadaşlarım da 'Biz beraber geldik, beraber gidelim' kararını aldılar. CHP Buldan yönetimi olarak istifa ettik. 20 aylık süreçte ilçe yönetiminde beraber çalıştığım, yönetim kurulum, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerimize partimize ve bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

CHP Denizli Buldan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.