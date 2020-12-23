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CHP, 'Asgari Ücret Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 12:38 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 12:38

CHP, "Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu. Teklifin gerekçesinden: Kanun teklifi ile işçi ve ailesinin asgari geçimini sağlayacak net asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 3 bin 100 lira olması ve bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksindeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda artırılması öngörülmüştür. Teklif ile çalışanın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ilkesinden hareketle asgari ücret üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması amaçlanmaktadır.


CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in  imzası bulunan ve 27 maddeden oluşan teklifin gerekçesinde, Türkiye'nin asgari  ücret konusunda ILO tarafından imzaya açılan 3 sözleşmeden 26 ve 99 sayılı  sözleşmeleri onayladığı, 131 sayılı sözleşmeyi ise henüz onaylamadığı belirtildi.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılı İstatistik Yıllığı verilerine göre,  Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısının 7 milyon 423 bin 402 kişi olduğu  ve sigortalı işçilerin yüzde 51,86'sını oluşturduğu bildirilerek, şu ifadelere  yer verildi:
 
 "Bu rakamlara kayıt dışı ekonomide çalışan işçiler dahil değildir.  Kayıt dışı istihdam oranı TÜİK Eylül 2020 verilerine göre yüzde 32,2'dir. Bu  nedenle asgari ücretle çalışan işçi sayısının 10 milyona yakın olduğunu söylemek  de mümkündür. Bu çerçevede yaklaşık 10 milyon çalışanı ilgilendiren asgari  ücretin belirlenmesi süreci ne yazık ki uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'da  tanımlanan çalışma hakkına aykırı olduğu gibi hakkaniyetli ve adaletli de  değildir. Mevcut asgari ücret ne yazık ki bir geçim ücreti olmaktan çıkmıştır.  Uluslararası alanda işçinin ve ailesinin geçimini sağlamaya yönelik olarak  belirlenen asgari ücret ülkemizde geçimlik ücret olmaktan çıkmıştır."
 
Gerekçede, asgari ücret üzerindeki yüklerin ücretin yüzde 21'ni  oluşturduğu da belirtilerek, "Türkiye'yi uçuracağı söylenen Cumhurbaşkanlığı  sistemi de çalışanlar için bir çöküş sistemi olmuştur. Bu sistemin yarattığı  ekonomik tahribat nedeniyle çalışanlar yoksullaşmış, ücretlilerin satın alma gücü  düşmüştür. Dünyada asgari ücret uygulanan ülkelerde asgari ücretliler birçok  mekanizma ile ayrıca korunmaktadırlar. Türkiye'de ise asgari ücretlilerin  korunduğu herhangi bir sistem bulunmamaktadır." görüşleri savunuldu.
 
Kanun teklifiyle işçi ve ailesinin asgari geçimini sağlayacak net  asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, aylık 3 bin 100 lira  olması ve bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak, yayımlanacak Ücretliler  Geçinme Endeksindeki artış oranlarıyla milli gelirdeki artış oranları  doğrultusunda artırılması öngörülüyor.
 
Düzenlemeyle ayrıca çalışanın insan onuruna yaraşır bir yaşam  sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ilkesinden hareketle asgari  ücret üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması da amaçlanıyor.
 
Asgari ücret tanımlanıyor
 
Asgari Ücret Kanunu'nun kapsamına bütün ücretli çalışanlar dahil  ediliyor.
 
Teklifte, asgari ücret, "işçilere normal bir çalışma günü karşılığı  ödenen ve işçinin ve ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi  zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya  yetecek ücret" olarak tanımlanıyor.
 
Günlük brüt asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 144,54 lira  olarak uygulanması ve Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde  arttırılması öngörülüyor.
 
Bazı profesyonel meslek grupları için asgari ücretin, odaları veya  kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen asgari ücretten az olmamak üzere,  ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca belirlenebileceği belirtiliyor.
 
Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik,  siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı  herhangi bir ayrım yapılmaması hedefleniyor.
 
Ücretliler Geçim Endeksi hazırlanması öngörülüyor
 
Teklifin yasalaşması halinde asgari ücret, Asgari Ücret Tespit  Komisyonu tarafından ülke genelinde ve bütün işkollarını kapsayacak şekilde  belirlenecek.
 
Düzenlemeyle asgari ücret en geç yılda bir belirlenmesi amaçlanırken,  TÜİK tarafından işçinin ve ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür  gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya  yetecek geçim ücreti ve bu ücretteki aylık değişimleri gösteren bir "Ücretliler  Geçim Endeksi" hazırlanması öngörülüyor.
 
Komisyon için asgari ücretin belirlenmesinde; ücretliler geçinme  endeksindeki artış oranlarını ve geçim şartlarını dikkate alma zorunluluğu  getiren teklifte, komisyonun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya  görevlendireceği bir temsilcinin başkanlığında Çalışma Genel Müdürü veya  yardımcısı, TÜİK Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine  ve Maliye Bakanlığını temsilen yetkili bir görevli, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığını temsilen yetkili bir görevli, en çok üyeye sahip üç işçi  konfederasyonu tarafından seçilecek birer temsilci, bünyesinde en çok işvereni  bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği üç temsilci ile  Yükseköğretim Kurulu tarafından farklı üniversitelerden görevlendirilecek çalışma  ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler alanında çalışan üç öğretim üyesinden oluşması  amaçlanıyor.
 
Teklife göre, komisyon, her yıl Aralık ayının ilk haftasında  toplanacak, TÜİK temsilcisi tarafından komisyona ücretliler geçim endeksindeki  önceki bir yıllık dönemde gerçekleşen değişim oranı ve en son aya ilişkin asgari  geçim ücreti miktarı sunulacak.
 
Teklifte, işverenin, günlük normal çalışması karşılığında belirlenmiş  asgari ücretin altında ücret ödeyemeyeceği,  iş sözleşmelerine ve toplu iş  sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamayacağı da hükme bağlanıyor.
 
İşverenlerin Mesleki Eğitim Kanunu haricinde her ne ad adı altında  olursa olsun, kursiyer, çırak veya stajyer adı altında çalıştırılan işçilere de  asgari ücret ödemekle yükümlü olması, ayrıca işçilere sağlanan sosyal yardımlar  sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılmaması amaçlanıyor.
 
Düzenlemenin yasalaşması halinde asgari ücreti, işçiye  ödemeyen  veya   noksan ödeyen işverene, bu durumda olan her işçi ve her ay için 500 lira idari  para cezası verilecek.
 
Teklifle, asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmaması da  öngörülüyor.

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