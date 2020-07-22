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Chloe Loughnan'ın sörf macerası olaylı bitti!

Chloe Loughnan'ın sörf macerası olaylı bitti! Şarkıcı Serdar Ortaç’la olan beş yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Chloe Loughnan şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor.
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