Chloe'den Serdar'a yanıt: Her hikayenin iki yüzü vardır

Serdar Ortaç, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan için, "Şeytan görsün yüzünü" demişti. Güzel model Chloe Loughnan bu açıklamaların ardından sessizliğini bozdu.

Serdar Ortaç, önceki akşam Şile’de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçuya 2019 yılında ayrıldığı eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan’la ilgili sorular yöneltildi.

"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt verdi: “Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim.”

Chloe Loughnan’a bugüne dek 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, tepkili konuşmuştu. Şarkıcı, “Buna rağmen dava açtı, evime haciz getirdi. Neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar. İşin enteresanı, avukatını onunla ben tanıştırdım. Tanıştırdığım avukat şimdi benimle uğraşıyor. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Kadına borcu bitmiyor. 50 yıl sonra evlilik müessesesi kalkar, öyle hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHLOE KONUŞTU

Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan’a sosyal medyada tepki geldi. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap verdi.