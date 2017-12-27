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Chicagolulara 'dondurucu soğuk' uyarısı

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 0:17 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 0:19

Hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, Michigan Gölü'nde kısmi donmalar meydana getirdi. Göl üzerinde oluşan hareketli soğuk hava katmanı da ilginç görüntüler oluşturdu.


ABD'nin Chicago kentinde sıfırın altında 20 dereceye  ulaşan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.   
Noel öncesi yoğun kar yağışının yaşandığı Illinois eyaletine bağlı  Chicago'da hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dondurucu  soğuk nedeniyle kentin birçok noktasında "ısınma merkezleri" faaliyete  geçirilirken, son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı kentteki insanlar donma  tehlikesine karşı uyarıldı. Yetkililer, Chicagolulara 30 dakikadan fazla dışarıda  kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.
 
Hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, Michigan  Gölü'nde kısmi donmalar meydana getirdi. Göl üzerinde oluşan hareketli soğuk hava  katmanı da ilginç görüntüler oluşturdu.
 
 
 

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