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Charlie Hebdo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davası

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 14:59 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 15:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'a yönelik Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli  görsele ilişkin, derginin yöneticileri Gerard Biard, Julin Serignac ve Laurent  Sourisseau ile karikatürist Alice Petit hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"  suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 
 
İddianamede, Fransa'da yayın yapan derginin 28 Ekim 2020'deki  sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu karikatür  görseli üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun işlendiğinin tespit edildiği  belirtildi.
 
Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suçun yabancı ülkede Türk vatandaşları  veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde Türk kanunlarının uygulanması  gerektiği hatırlatılan iddianamede derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac,  Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve  karikatürist Alice Petit'in işlenen suçtan silsile halinde sorumlu oldukları  bildirildi.
 
İlgili evrakın tercümesi yapılarak şüphelilerin ifadelerinin alınması  için Fransa yetkili makamlarından istinabe talebinde bulunulduğu aktarılan  iddianamede, söz konusu istinabe talebine cevap verip vermemek veya olumlu cevap  verme tasarrufunun Fransa makamlarında olduğu ifade edildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatürün kaba, müstehcen,  saldırgan, onur kırıcı olduğuna ve haya duygularını incitmeyi amaçladığına işaret  edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
 
"Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde  kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanı'nın şeref onur ve saygınlığını çok açık  ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat  oluşmaktadır. Eylemin 5237 sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen  'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı, bu hususta sorumluluğu tespit  edilen derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard  Biard, Genel Yayın Yönetmeni  Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in  toplanan delillere göre, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığına saldırı ve  hakaret içeren yayın yapmaktan cezalandırılmaları talep edilir."
 
İddianamede, şüphelilerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan birer  yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
 

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Charlie Hebdo Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaret dava
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